Особый порядок предоставления госуслуг продлен до конца года

До конца года в России продлен особый порядок предоставления госслуг. Часть из них по-прежнему можно будет получить дистанционно. Такое решение приняли в правительстве страны.

Речь идет прежде всего о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций, отметили в кабинете министров. В частности, ПФР и Фонд социального страхования смогут вводить упрощенные правила идентификации заявителей. Также в правительстве подчеркнули, что получать госуслуги на расстоянии должно быть удобно всегда, а не только во время пандемии. Но при этом нельзя полностью переходить на онлайн-формат. У россиян должна быть возможность выбора: оформлять услугу по интернету или по телефону либо обращаться напрямую в ведомства. В Кабардино-Балкарии сейчас открыты 12 филиалов Многофункционального центра. В подразделениях МФЦ можно получить три с половиной сотни государственных и муниципальных услуг.