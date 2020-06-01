Органам ЗАГС Кабардино-Балкарии исполнилось 100 лет

В Кабардино-Балкарии ведомство, где ведут запись актов гражданского состояния, появилось в 1920-м – через два с половиной года после принятия декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Это декрет стал первым документом, который регулировал семейные отношения в Стране Советов. Сегодня в городах и районах Кабардино-Балкарии действуют больше 10 отделов записи актов гражданского состояния.

«Мне повезло с этой службой иметь отношения десятилетиями – руководить, как куратор этой сферы. Там работают очень удивительные люди, которые, безусловно, имеют особое качество, потому что с людьми, чтобы общаться от рождения, регистрировать их, потом сопровождать эту документацию, для этого нужно быть особенно бдительными, особенно чуткими и это документы, которые потом для человека жизненно необходимы», — отмечает директор Кабардино-Балкарского референтного центра Россельхознадзора Хаути Сохроков.

Сейчас из-за распространения коронавируса, отделы ЗАГС работают по большей части дистанционно. Заявления на выдачу того или иного документа принимают от граждан с помощью Единого портала госуслуг. До недавнего времени была приостановлена и регистрация браков. С 1 июня ее возобновили, но с некоторыми ограничениями: временно – без торжественной обстановки и с соблюдением всех защитных мер.