Оперштаб сегодня сообщает о 92 новых случаях заражения ковид-19 в республике





Выздоровевших – 122. Двое мужчин 46 года рождения – из Малки и Нальчика – скончались. Более чем две с половиной тысячи человек сегодня борются с болезнью. Большая часть – амбулаторно. В госпиталях лечатся свыше тысячи четырехсот пациентов. Напомню, что коронавирус тестами подтвержден не у всех из них. Состояние здоровья 93-х человек наиболее тяжелое, они находятся сейчас в реанимации. По данным оперштаба, в 9 госпиталях республики развернуто более тысячи восьмисот коек. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски и держать дистанцию в людных местах, часто мыть руки и избегать тактильного контакта при приветствии.