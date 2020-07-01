Оперштаб КБР: выздоровевших на 2,5 тысячи больше, чем болеющих





По данным Оперштаба на 02.07.2020, в Кабардино-Балкарии общее число выздоровевших превысило количество болеющих на 2509 человек: поправились с начала эпидемии уже 3 782 пациента человека, 94 из них вылечились от коронавируса за минувшие сутки; активных случаев на данный момент — 1 273. Диагноз COVID-19 подтвердился у 48 жителей КБР, всего с начала пандемии выявлено 5 109 случаев заражения.

Случаев летального исхода за прошедшие сутки не зарегистрировано, на 2 июля в Кабардино-Балкарии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 54 человека.

В стационарах находятся 1 226 пациентов, 58 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях. Госпитализация проводится при выявлении признаков вирусной пневмонии независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

На амбулаторном лечении – 1 608 человек.

Под наблюдением врачей остаются дома и ждут результатов тестирования 1 282 жителя республики, 36 человек взяты на медицинский контроль за прошедшие сутки.

На 2 июля в Кабардино-Балкарии проведено 92 189 тестов.