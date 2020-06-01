Оперштаб КБР уточнил правила для гостей региона

Гости Кабардино-Балкарии должны соблюдать ряд правил. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, все лица, прибывающие в Кабардино-Балкарию с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны незамедлительно сообщать о своем прибытии с указанием контактной информации, сведений о месте регистрации и фактического пребывания в КБР на горячую линию Роспотребнадзора (42-26-78) или Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в республике (40-15-65).

В течение 14 календарных дней со дня прибытия необходимо соблюдать режим изоляции на дому. Если дома таких условий нет, об этом также надо сообщить в Роспотребнадзор или Оперштаб для организации изоляции в условиях обсерватора.