Оперштаб КБР: два пациента умерли, выздоровели – 121

По данным Оперштаба на 03.07.2020, в Кабардино-Балкарии общее число выздоровевших превысило количество болеющих на 2 705 человек: поправились с начала эпидемии уже 3 903 пациента, 121 из них — вылечились от коронавируса за минувшие сутки; количество активных случаев снизилось до 1 198. Диагноз COVID-19 подтвердился у 48 жителей КБР, всего с начала пандемии выявлено 5 157 фактов заражения.

За минувшие сутки скончались еще два пациента: 88-летняя жительница Верхней Балкарии и женщина 1945 года рождения из Нарткалы. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 56.

В стационарах находятся 1 194 пациента, 56 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях. Госпитализация проводится при выявлении признаков вирусной пневмонии независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

На амбулаторном лечении – 1 577 человек.

У 16 жителей республики диагноз не подтвердился, они сняты с медицинского контроля. Под наблюдением врачей остаются дома и ждут результатов тестирования 1 266 человек.

На 3 июля в Кабардино-Балкарии проведено 93 406 тестов.