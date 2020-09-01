Оперштаб: данные на 14.09.2020г.





Новых выявленных случаев заражения – 40. Эта цифра держится уже второй день подряд. Выздоровевших за сутки – 13. Всего с недугом справились 6287 жителей Кабардино-Балкарии – это больше 90 процентов заболевших. В госпиталях 701 пациент – как с подтвержденным коронавирусом, так и не подтвержденные тестами. В реанимациях 35 человек. За сутки скончалась еще одна женщина 89-го года рождения из села Баксаненок. Специалисты продолжают обследовать людей на наличие инфекции. Основной метод – тестирование. Роспотребнадзор эпидситуацию называет стабильной. А рост численности инфицированных связывает с поездками населения в места массового отдыха. Медики отмечают: 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры профилактики: надевать маски в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.