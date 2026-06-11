Оперативный штаб КБР призвал к бдительности в преддверии Дня России

Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии поздравляет жителей и гостей республики с наступающим Днем России и призывает к повышенной бдительности.
Не следует допускать действий, которые могут привести к экстремальным ситуациям. Машины нужно парковать в отведенных для этого местах. Во время массовых мероприятий необходимо выполнять требования тех, кто отвечает за поддержание порядка.
Сразу же обращайтесь к правоохранителям, если обнаружили предметы или автомобили, вызывающие подозрение, узнали о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатки и оружия, а также о людях, которые возможно причастны к преступлениям.
Номера телефонов вы видите на экране. Полученную информацию тщательно проверят и примут необходимые меры. Оперштаб гарантирует обратившимся полную анонимность и конфиденциальность.
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