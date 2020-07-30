Она наполнила слово «горянка» новым смыслом…

Знаменитой советской доярке, Герою Социалистического Труда Шамкыз Чигировой – 80. Она родилась до войны, побывала в депортации и всю жизнь работала… Свой первый орден – «Знак Почета» – получила за рекордные надои от 12-ти совхозных коров. Со временем стала применять в работе специальные машины. Осваивала первую в республике доильную установку «веер». Руководила подразделением. Пик карьеры пришелся на 60-е: именно тогда страна отметила заслуги Чигировой высшими наградами – званием Героя, орденом Ленина и медалью «Серп и молот». В 70-х пришла работать в совхоз «Нальчикский». Объединила и возглавила три фермы, в том числе отстающие. Стала давать высокие надои. Здесь и трудилась до выхода на пенсию. Передовик производства, общественный деятель, она справилась и с почетной ролью матери – воспитала восьмерых детей. Сегодня Шамкыз Чигирова – на заслуженном отдыхе. А ее имя украшает стелу Героев на центральной площади Нальчика.