Общефедеральный выпускной-2020 пройдет в онлайн-формате

27 июня для всех выпускников России состоится общефедеральный выпускной. Пройдет он в онлайн-формате, сообщает Минпросвещения Кабардино-Балкарии.

Праздник начнется в полдень в социальной сети «ВКонтакте». С поздравлениями выступят учителя, директора школ, ректоры вузов, родители из разных регионов. В 18 часов на этой же площадке начнется праздничный концерт под названием «Основной выпускной». Уникальным событием дня станет массовый групповой видеозвонок с педагогами в «Одноклассниках». Ожидается, что поздравления прозвучат сразу от ста работников образования. Запланированы также конкурсы и флешмобы для бывших студентов и школьников, а на сервисе «Почта Mail.ru» выпускники смогут написать так называемое «Письмо во взрослую жизнь», которое придет к ним ровно через год.

«Режим проведения в онлайн-формате выбран из-за эпидемиологической ситуации в целом в стране, и в частности для выпускников нашей республики. На федеральном уровне министерством просвещения России были даны рекомендации, после завершения проведения основного этапа по ЕГЭ, при улучшении эпидемиологической ситуации в республике и снятия ограничительных мер в августе, возможны будут проведения традиционных мероприятий выпускных вечеров», — пояснил руководитель пресс-службы министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Тимур Арамисов.