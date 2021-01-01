Новый парк в Баксане на стадии завершения





Новый современный парк в Баксане – на стадии завершения. Зона отдыха появится в рамках федерального проекта «Исторические поселения и малые города».

Парк мира, культуры и отдыха занимает 25 гектаров. Раньше в этих местах была несанкционированная свалка. Теперь появится целый комплекс сооружений, где можно будет приятно провести время: детский парк аттракционов, уголок досуга для представителей старшего поколения, кафе, спортивный зал, скейтпарк, велотреки, искусственное озеро. Вдоль реки протянулась пешеходная дорожка, ее длина – около двух километров. Набережную ограждают мраморные перила. За три с лишним года в развитие территории вложили больше 300 миллионов рублей. Это средства из бюджетов разных уровней, а также частные инвестиции. «Инвестор, он обустраивает игровую площадку аттракционов, поэтому это тоже можно назвать частно-муниципальным партнёрством. Есть еще и участие Минстроя и Минспорта. Министерство спорта здесь строит спортзал. Потом здесь для удобства горожан кофейня», — говорит глава администрации г.о.Баксан Хачим Мамхегов.

Строительство спорткомплекса и городка аттракционов завершится, и после этого парк в Баксане будет полностью готов к работе. Открыть его для посетителей планируют в первом квартале нынешнего года.