Нововведения для представителей бизнеса

В региональной Службе статистики напомнили о нововведениях в законодательстве. Касаются они бизнесменов и их отчетов.

С первого января этого года индивидуальные предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса должны отправлять сведения в Росстат только в электронном виде. Таково требование закона. При этом документ должен быть заверен электронной подписью. Предполагается, что отказ от бумаги позволит сократить время сбора информации, но повысит полноту сведений, отмечают в ведомстве.

Специалисты Службы статистики заверяют, что всегда готовы проконсультировать предпринимателей и помочь им справиться с отчетами. Тем временем, представители малого бизнеса еще могут подавать свою статистику на бумаге. На электронный документооборот в этой сфере они перейдут в 22-м году.