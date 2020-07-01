Несмотря на ограничительные меры, торжества в честь 75-летия Великой Победы провели…

Об этом сообщили в Центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, который работает в Майском. Создали его совсем недавно – в конце прошлого года, но уже состоялась целая серия патриотических акций. Главная задача 2020-го – чествование «солдат Победы». Ее сразу же прописали в плане, когда только готовились к открытию. По словам Ольги Бездудной, впереди – новые встречи с молодежью, а также сотрудничество с подразделениями ДОСААФ России.