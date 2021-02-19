Наставничество – со стороны депутатов и молодых законодателей


В республике запустили проект для активной молодежи. Юноши и девушки могут попробовать свои силы в создании проектов законов. Образовательная программа продлится три месяца. Участников отберут по всей республике. На этот раз ознакомительная встреча состоялась в Прохладненском районе. На нее прибыли молодые жители станицы Солдатской и села Карагач. С ними беседовала член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Екатерина Суркова.
По итогам собеседований и тренингов по конкурсу выберут 60 человек. Они-то и станут участниками образовательной программы «Законотворческая деятельность».

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