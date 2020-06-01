Нарушитель больничного режима получит минимальное пособие

В региональном отделении Фонда социального страхования по Кабардино-Балкарии рассказали, когда могут быть сокращены выплаты по листку нетрудоспособности.

Обычно компенсацию по временной нетрудоспособности выплачивают с учетом среднего заработка и страхового стажа. Но есть ряд случаев, когда пособие рассчитывают, исходя из минимального размера оплаты труда, а не из уровня зарплаты работника.

«Нарушения режима предписанного лечащим врачом без уважительных причин, неявка без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы. Также заболевания, травмы, наступившие вследствие алкогольного или наркотического, токсического опьянения или действии, связанных с таким опьянением. При нарушении режима пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются с момента нарушения в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда», — пояснила «Вестям. Кабардино-Балкария» руководитель пресс-службы Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР Мадина Махова.