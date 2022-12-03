Народный фронт передал очередной гуманитарный груз для солдат из Кабардино-Балкарии

Активисты регионального отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике собрали очередную партию гуманитарной помощи, чтобы доставить ее в зону проведения спецоперации, сообщает пресс-служба ОНФ по КБР. По инициативе эксперта Народного фронта в Кабардино-Балкарии, директора рынка Заура Бабаева, совместно с арендаторами рынка «Центральный» в Нальчике организован региональный пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим, мобилизованным и мирным жителям новых регионов России. При входе на рынок и во многих местах размещены QR-коды для желающих присоединиться к региональному благотворительному сбору «Все для Победы!», средства от которого пойдут на закупку необходимых вещей для военных и мобилизованных из республики. Уже не раз помощь, собранная общими силами, доставлялась в места дислокации земляков и мирным жителям Донбасса. Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работать и набирает популярность, Каждый неравнодушный человек может принять участие в проекте Народного фронта «Все для Победы!», принести теплые вещи, шапки, носки, бесшовные шарфы и другое. Также принимаются продукты питания долгосрочного хранения. На месте волонтеры принимают и сортируют вещи, рассказывают о проекте и консультируют людей: какая помощь сейчас наиболее актуальна. Волонтеры рассказывают людям, что сейчас запущен «Новогодний» сбор, ведь даже самые взрослые и мужественные люди в это время должны улыбаться и радоваться. «Мы благодарны всем неравнодушным гражданам, которые оказывают посильную помощь, а также хотят присоединиться к проекту Народного фронта «Все для Победы!» и своим вкладом облегчить повседневный быт защитников и мирных жителей. Активных людей немало, кто приходит к нам уже с приобретенными товарами, с просьбой доставить их на фронт нашим бойцам, некоторые помогают материально, участвуя в региональном сборе», - рассказал активист Народного фронта в Кабардино-Балкарии Ислам Макоев. Он уточнил, что на пункт сбора передано много средств гигиены, шерстяные носки, теплые вещи и продукты. В скором времени будет сформирован общий груз от республики и доставлен в зону проведения специальной военной операции.