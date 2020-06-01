Народному писателю КБР Эльдару Гуртуеву – 85 лет

Сегодня исполняется 85 лет известному балкарскому писателю и журналисту, заслуженному работнику культуры России и Кабардино-Балкарии, народному писателю КБР Эльдару Гуртуеву.

Он родился в Белой Речке в семье одного из основоположников современной балкарской литературы Берта Гуртуева. Был депортирован в Среднюю Азию. В 1950 году получил среднее образование, затем окончил Фрунзенскую медицинскую школу. Работал в Тянь-Шаньской областной санэпидстанции. После реабилитации балкарского народа и возвращения в Нальчик продолжил трудиться в той же сфере. Следом отучился на историко-филологическом факультете КБГУ. Работал в книжном издательстве. Почти два десятилетия был главным редактором республиканского радио. Полтора десятка лет возглавлял журнал для детей «Нюр».

«Меня всегда удивляла его работоспособность и безмерное чувство юмора. Что естественно, наложило отпечаток на его произведения. Эльдар Гуртуев вошел в балкарскую литературу как хороший рассказчик. И с годами это его заявление о себе стало определяющим. На протяжении стольких лет он является автором очень интересных рассказов, повестей, романов, как для взрослого, так и для детского читателя», — говорит о собрате по перу член Союза писателей РФ Сакинат Мусукаева.

Первые рассказы Эльдара Гуртуева вошли в книгу «Сверстники». Популярными стали сборники «Белый телефон», «В гостях у ангелов», «Приключения Хаджи-Абрека». Как зрелый прозаик, он заявил о себе романом «За порогом – утро ранее». Творческой удачей называют его исторический роман «Крепость Шамсудина».

Сегодня имя писателя широко известно за пределами Кабардино-Балкарии. Он автор более 30 книг. Рассказы в переводе на русский печатали в центральных газетах и журналах. Читают Гуртуева также на английском, испанском, немецком, словацком, турецком языках.