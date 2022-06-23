Народному артисту Кабардино-Балкарии Валентину Камергоеву исполнилось 70 лет

Об актерской карьере Валентин Камергоев изначально даже не думал. Но искусством интересовался еще в школе, много читал, слушал спектакли по радио и серьезно занимался танцами. Случайно увидел в газетах набор кабардинской группы в Щукинское училище. Этот случай и определил всю дальнейшую жизнь. Поступил в знаменитую “Щуку”. Будучи студентом московского театрального вуза, впервые вышел на сцену в 73-м. Получив престижное образование, вернулся домой и стал частью Кабардинского госдрамтеатра. Валентин Камергоев снимался почти в десятке кинопроектов, но сердце навсегда отдал театру. За почти полвека творческой жизни артист воплотил на сцене множество образов. Среди них – царь Эдип из одноименной трагедии Бориса Утижева, Курбский из повести “Орел и орлица” Алексея Толстого, Джимми из “Продавца дождя” Ричарда Нэша. Валентин Камергоев завоевал не только любовь зрителей, но и уважение коллег. Люди, которые стали для него родными, говорят об артисте восторженно. Сверхпорядочный, а также внимательный и заботливый… Это уже об артисте говорит его супруга – Марьяна Хаджиева. В свои 70 Валентин Камергоев не намерен почивать на лаврах. Подчеркивает, что готов неустанно работать. И все так же мечтает о новых ролях.