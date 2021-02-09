Нальчикский ипподром готовится к новому скаковому сезону





Нальчикский ипподром начал готовиться к сезону 2021 года. Предприятие входит в состав АО «Росипподпромы» и считается одним из лучших на юге России. Все скачки проводятся по заранее согласованному со всеми ипподромами ЮФО и СКФО графику, что дает конникам возможность принимать участие во всех скачках, проводимых в обоих округах.

Успешно проведя сложнейший 2020-ый с некоторыми ограничениями, в том числе и отсутствием зрителей на трибунах, Нальчикский ипподром готовится к новому сезону. Усиленные тренировки на скаковой дорожке, которые проходят ежедневно, связаны не только с этим: лошадям, да и жокеям тоже они нужны, чтобы не растерять навыки, нарастить мастерство.

Открытие скакового сезона состоится в июне. У скакунов к тому времени должны быть хорошо развиты резвость и сила. Чтобы хорошо скакать, лошадям нужны тренировки, отдых и полноценное питание, говорят тренеры.

Когда завершится зима, здесь почистят беговые дорожки, конюшни и трибуны. И еще до открытия сезона намерены провести выводку кабардинских лошадей. В программе также экспертная оценка и определение чемпиона породы этого года. Событие ожидается в середине апреля.