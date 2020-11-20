Нальчик в тройке лучших столиц. Это результат голосования за самый красочный населенный пункт по версии 2020 года на сайте «Города России»





От первого места, на котором сейчас находится Смоленск, столицу Кабардино-Балкарии отделяет чуть больше 60 тысяч голосов. За жемчужину Кавказа на данный момент проголосовали свыше 123 тысяч раз. Если каждый житель республики проголосует хотя бы по одному разу, мы сможем догнать и перегнать ближайших конкурентов. К сегодняшнему дню кроме Нальчика в топе десяти из северокавказских городов стоит еще и Ставрополь. Он на пятом месте. Напомню, в прошлом году мы заняли второе место, а победу по результатам всенародного опроса тогда одержали Чебоксары. «Национальный выбор» — это интернет-проект, цель которого поддержка развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.