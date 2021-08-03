Нальчик в числе городов, которые примут форум «Армия-2021»


Нальчик в числе городов, которые примут форум «Армия-2021». Пройдет он в августе на 26 площадках в 15 субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, сейчас идут последние приготовления к проведению столь масштабной акции. На Международном военно-техническом форуме зрителям представят свыше 12 тысяч единиц вооружения и техники, в том числе Росгвардии, МЧС и пограничных войск ФСБ. Примут участие более 40 различных подразделений. Приглашены также представители предприятий оборонного комплекса, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.03

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха нобэ ек1уэк1ащ. (Къарэ Ратмир – республикэ …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.03

— Казбек Коковну тюзюнлей эфири бла байламлы оюмла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.03

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прямомом эфире ответил на вопросы граждан

Подробнее