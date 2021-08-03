Нальчик в числе городов, которые примут форум «Армия-2021»





Нальчик в числе городов, которые примут форум «Армия-2021». Пройдет он в августе на 26 площадках в 15 субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, сейчас идут последние приготовления к проведению столь масштабной акции. На Международном военно-техническом форуме зрителям представят свыше 12 тысяч единиц вооружения и техники, в том числе Росгвардии, МЧС и пограничных войск ФСБ. Примут участие более 40 различных подразделений. Приглашены также представители предприятий оборонного комплекса, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.