Нальчик стал участником межрегионального круглого стола «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»





Нальчик стал участником межрегионального круглого стола на эту тему «Хартия солидарности в сфере жилищно-коммунального хозяйства: диалог с ЖКХ». Диалог организовали на площадке Общественной палаты республики. Представители некоммерческих организаций, коммунальных служб и надзорных ведомств Кабардино-Балкарии по видеосвязи обменялись опытом с коллегами из Волгоградской области. Именно там впервые заговорили о Хартии солидарности в сфере ЖКХ. В беседе участвовали представители ОНФ, жильцы многоэтажек и студенты. Это не первая встреча в таком формате. Обмениваться лучшими практиками в сфере общественного контроля за развитием жилищно-коммунального комплекса начали еще в 2019-м.