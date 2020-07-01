Нальчик разгружают от пробок





Минтранс Кабардино-Балкарии по итогам переговоров с Северо-Кавказской железной дорогой достиг новой договоренности о переносе грузовых перевозок составами до 30-40 вагонов на ночное время.

Помимо этого, чтобы не допустить распространения коронавируса, временно приостановили движение электричек – их поменяли на микроавтобусы по тем же маршрутам. Таким образом, сейчас в столице республики в течение дня переезды закрывают не больше одного-двух раз и при этом не в часы пик. Раньше на улицах Калининградской, Идарова и Кабардинской их перекрывали до 20 раз в день, что увеличивало время простоя транспорта и осложняло работу экстренных служб, отмечают в министерстве.