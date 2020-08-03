Накануне свой праздник отметили бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск России





«Голубые береты» из Кабардино-Балкарии, по традиции, встретились у мемориала «Вечный огонь Славы»… На митинге участвовали представители органов власти, общественных организаций и, конечно же, сами виновники торжества. Как отметили собравшиеся, днем создания «крылатого десанта» принято считать 2-ое августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые десантники спрыгнули с парашютом с бомбардировщика ТБ-3. После этих манёвров военные эксперты поняли необходимость ввода таких войск в ряды Красной Армии.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы»… Затем церемония переместилась к памятнику погибшим воинам-афганцам, где почти трем десяткам ветеранам вручили памятные медали.