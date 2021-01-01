Накануне Глава КБР Казбек Коков поздравил православных христиан республики с Рождеством





Этот праздник, подчеркнул руководитель региона, вдохновляет людей на благие устремления и добрые дела, объединяет верующих вокруг общих духовных традиций, обращает к непреходящим ценностям. Сегодня православные религиозные организации Кабардино-Балкарии принимают активное участие во всех сферах жизни республики. Укрепляется взаимодействие с государственными и общественными структурами, развивается межрелигиозный диалог, уделяется большое внимание социальному служению, образовательным и просветительским инициативам, воспитанию молодежи, поддержке института семьи, говорится в поздравлении. В нашей республике Рождество Христово традиционно отмечается в теплой атмосфере межконфессионального и межнационального согласия. Казбек Коков выразил уверенность, что христианские ценности, основанные на любви к ближнему, заповедях добра, милосердия и справедливости, и в дальнейшем будут способствовать укреплению мира и взаимоуважения.