Награды – за тесное деловое сотрудничество. — 2019.10.09

Сегодня в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии чествовали журналистов республики.

Министр Ауес Кумыков поблагодарил корреспондентов за плодотворное взаимодействие, освещение особо значимых событий и пожелал новых свершений.

Благодарностей министерства просвещения, науки и по делам молодежи сегодня были удостоены мои коллеги по Службе информации – специальный корреспондент Наталья Булат, корреспонденты Инна Богатырева и Ульяна Колодей, телео_ператор Марат Тотруков. Также среди награждённых – сотрудники республиканского телевидения, газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь» и «Горянка». В завершении встречи – общее фото на память.