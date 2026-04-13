Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Хатуее стартовал этап благоустройства

13.04.2026 | 14:40
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в селении Хатуей Лескенского района стартовали работы по благоустройству участка протяженностью 230 метров. На текущий момент подрядная организация приступила к устройству основания и укладке тротуарной плитки. Пешеходные зоны будут расположены по обе стороны дороги от улицы Мира до улицы Налоева, и соединят парк и социальные учреждения села. После завершения строительной части планируется установка осветительных приборов и озеленение территории. Также для удобства жителей пешеходная зона будет оборудована скамейками и урнами.   https://t.me/vestikbr
