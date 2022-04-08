Начался прием заявок на всероссийский конкурс рисунка «Z патриот». Этот социально значимый проект должен объединить талантливых юных художников, отмечают организаторы – представители одного из культурно-просветительских фондов. Конкурс проводят в четырех номинациях: «Zа Победой», «Сила V правде», «Мы – против нацизма» и «Вечный огонь - вечная память». В числе задач акции – формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, активной гражданской позиции, воспитание уважения к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям народа России. Участвовать в творческом испытании могут ученики общеобразовательных и художественных школ, студий, кружков, а также колледжей, лицеев и учреждений дополнительного образования. Возраст конкурсантов – от семи до 18 лет. Подробные условия можно найти на официальном сайте проекта «Z патриот».