На заседании Правительства КБР наградили предпринимателей

Премьер-министр Алий Мусуков вручил премии победителям регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 2022-го.
Награды присуждают в пяти номинациях: лучший экспортер в сфере науки, промышленности, АПК, пищевой промышленности. Отметили и лучшего в номинации «Прорыв года». Добавим, что конкурс учредило правительство России…
На заседании приняли решения по 15 вопросам социально-экономической направленности. Министр финансов Елена Лисун рассказала об итогах исполнения бюджета республики за первый квартал. Все идет по плану, а вот налоговые поступления выросли, заметила руководитель ведомства.
Члены кабинета министров утвердили распоряжение об оказании отдельным категориям граждан материальной помощи. Одобрен и документ о распределении 73 миллионов рублей, которые федеральный центр дополнительно направил в республику на строительство образовательных организаций.
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