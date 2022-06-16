На Станции переливания крови в Нальчике организовали акцию ко Всемирному Дню донора

Стань донором – подари возможность жить… Сегодня в Нальчике на Станции переливания неравнодушные жители республики сдавали кровь. Акцию приурочили ко Всемирному дню донора. Организовали ее компания “Экологистика” и Госкомитет по тарифам и жилищному надзору. Вначале у активистов брали анализ из пальца. Таким образом медики выясняли, подходит ли кровь для донорства. Если все в порядке, людей направляли на основную процедуру. Акция рассчитана на три дня. Присоединиться может любой здоровый человек старше 18-ти лет. Если вы соберетесь прийти на Станцию переливания крови, возьмите с собой паспорт.