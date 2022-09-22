home
Главная
>
Новости
>
На склоне Эльбруса протестировали новую систему поиска и спасения людей

На склоне Эльбруса протестировали новую систему поиска и спасения людей

22.09.2022 | 16:33
Персональный радиомаяк работает по спутниковой связи при любых погодных условиях, что особенно важно в горах. Сигнал поступит на пульт спасателей, даже если человек окажется в расщелине или под внушительным слоем снега. В Минкурортов республики закупили два гаджета и уже протестировали на Эльбрусе на высоте 4700. Радиобуй. Именно так называют это устройство спасатели. Прибор – новейшая разработка Роскосмоса. В Кабардино-Балкарии его тестировали во время проведения “Эльбрусиады-2022” в августе. Сигнал бедствия с момента запуска аварийного радиомаяка спасатели получили буквально через 16 минут. Сигнал “SOS” с координатами местонахождения пострадавшего маяк передает непрерывно в течение двух суток. Сотрудник аварийно-спасательной службы регионального управления МЧС России Аслан Марзалиев в числе первых тестировал радиобуй в горах Чегемского ущелья. Говорит, благодаря прибору поиски людей сокращаются в несколько раз. А ведь в горах каждая минута может стоить жизни. В пример приводит спасоперацию на Эльбрусе в сентябре прошлого года, когда поиски 19 человек длились около 20 часов. Пятеро погибли. Специалисты подчеркивают, внедрение новых приборов особенно в местах активного отдыха граждан должно быть повсеместным. Закупка приборов лежит на Министерстве курортов и туризма республики. После радиомаяки передают на вооружение в региональное управление МЧС. Сейчас ведомства рассматривают варианты, как внедрить новую систему поиска людей в работу туроператоров. Особенно тех, кто организовывает восхождения или походы на маршруты повышенной сложности.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных