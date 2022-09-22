На склоне Эльбруса протестировали новую систему поиска и спасения людей

Персональный радиомаяк работает по спутниковой связи при любых погодных условиях, что особенно важно в горах. Сигнал поступит на пульт спасателей, даже если человек окажется в расщелине или под внушительным слоем снега. В Минкурортов республики закупили два гаджета и уже протестировали на Эльбрусе на высоте 4700.
Радиобуй. Именно так называют это устройство спасатели. Прибор – новейшая разработка Роскосмоса. В Кабардино-Балкарии его тестировали во время проведения “Эльбрусиады-2022” в августе. Сигнал бедствия с момента запуска аварийного радиомаяка спасатели получили буквально через 16 минут.
Сигнал “SOS” с координатами местонахождения пострадавшего маяк передает непрерывно в течение двух суток. Сотрудник аварийно-спасательной службы регионального управления МЧС России Аслан Марзалиев в числе первых тестировал радиобуй в горах Чегемского ущелья. Говорит, благодаря прибору поиски людей сокращаются в несколько раз. А ведь в горах каждая минута может стоить жизни.
В пример приводит спасоперацию на Эльбрусе в сентябре прошлого года, когда поиски 19 человек длились около 20 часов. Пятеро погибли. Специалисты подчеркивают, внедрение новых приборов особенно в местах активного отдыха граждан должно быть повсеместным.
Закупка приборов лежит на Министерстве курортов и туризма республики. После радиомаяки передают на вооружение в региональное управление МЧС. Сейчас ведомства рассматривают варианты, как внедрить новую систему поиска людей в работу туроператоров. Особенно тех, кто организовывает восхождения или походы на маршруты повышенной сложности.
https://t.me/vestikbr