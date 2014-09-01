На северном склоне Эльбруса найдены тела альпинистки и ее гида





На северном склоне Эльбруса найдены тела альпинистки и ее гида, пропавших в конце прошлого месяца. Как сообщили сегодня в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, поиски велись с 23 апреля сразу с двух сторон — по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья. Последний раз связь с пропавшими была 17 апреля. Сегодня спасателям удалось спустить тела на высоту 3 тысячи 800. Завтра, если позволит погода, спуск продолжится.