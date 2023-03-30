На Северном Кавказе проведут серию массовых забегов

О проведении турниров договорились представители компании «Кавказ.РФ» и бизнесмены, занятые событийным туризмом. Забеги состоятся также на горных курортах Мамисон и Ведучи. Одним из первых могут стать соревнования в Чечне. Предполагается, что ближайшей осенью их проведут там для тысячи отдыхающих.
Главная идея проекта – распространять принципы здорового образа жизни и открывать постоянным туристам новый взгляд на привычные места, ведь бег по пересеченной местности интересен тем, что все происходит среди завораживающих пейзажей, которыми богат Северный Кавказ.
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