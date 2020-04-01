На сайте Главы республики сегодня опубликован План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Законодательной и исполнительной власти рекомендовано оперативно принять нормативные акты, которые оговорены в документе. Муниципалитетам в короткие сроки необходимо разработать перечни требующих реализации экономических и социальных мер и утвердить соответствующие планы, направленные на их эффективную реализацию. Также в документе отмечается необходимость систематического рассмотрения результатов выполнения мероприятий Плана на заседаниях оперштаба по вопросам обеспечения устойчивости развития экономики Кабардино-Балкарии.