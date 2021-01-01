На приграничных территориях Кабардино-Балкарии усилен контроль по недопущению вспышек болезней животных





Управление Россельхознадзора и Служба ветеринарии усилили контроль и профилактику. Причиной стали вспышки инфекционных болезней в южных регионах страны: на Кубани обнаружен грипп птиц, в Адыгее – африканская чума свиней.

Сотрудники Россельхознадзора отмечают, что многократно усилили контроль на приграничных территориях Кабардино-Балкарии, как только поступила информация о болезнях домашних животных в регионах ЮФО. На границах досматривают скот, птицу, продукты питания и пищевое сырье. Пристальное внимание контролеры направляют на сопроводительные ветеринарные документы. Работники управления отслеживают ситуацию и в личных подсобных хозяйствах.

С наступлением весны в республике начнут массово вакцинировать сельхозживотных и домашнюю птицу. Прививки помогут бороться с такими заболеваниями как бруцеллез, бешенство, нодулярный дерматит. Поголовье крупного и мелкого скота идентифицируют… Ситуацию с ввозом и перемещением животных продолжают держать под контролем. Принимаются меры, чтобы не допустить попадания инфекций на территорию Кабардино-Балкарии.