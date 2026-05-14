Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
На оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов в КБР выделили больше 4 млн рублей

На оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов в КБР выделили больше 4 млн рублей

14.05.2026 | 16:28
На оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвадилов с начала года в Кабардино-Балкарии выделили больше четырех миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном Отделении Соцфонда России.  Напомню, по закону если в семье есть ребенок с установленным статусом ограничения по здоровью, его мать и отец, опекуны или попечители имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Причем воспользоваться ими могут как один, так и оба работающих родителя. Дополнительные выходные также можно объединить в отпуск до 24 дней. Для этого достаточно обратиться с заявлением в отдел кадров по месту работы и приложить к нему справку об инвалидности ребенка, свидетельство о его рождении, либо документы об опеке или попечительстве. Важно, что накопленные дни не переносятся на следующий год и не подлежат компенсации. Кроме того, их не предоставляют в период очередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных