На оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов в КБР выделили больше 4 млн рублей

На оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвадилов с начала года в Кабардино-Балкарии выделили больше четырех миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном Отделении Соцфонда России. Напомню, по закону если в семье есть ребенок с установленным статусом ограничения по здоровью, его мать и отец, опекуны или попечители имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Причем воспользоваться ими могут как один, так и оба работающих родителя. Дополнительные выходные также можно объединить в отпуск до 24 дней. Для этого достаточно обратиться с заявлением в отдел кадров по месту работы и приложить к нему справку об инвалидности ребенка, свидетельство о его рождении, либо документы об опеке или попечительстве. Важно, что накопленные дни не переносятся на следующий год и не подлежат компенсации. Кроме того, их не предоставляют в период очередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет.