На Нальчикском ипподроме состоялся конноспортивный праздник

Старт за стартом на дистанции выходят скакуны, чтобы побороться за награды в честь одной из самых значительных дат в истории нашего государства.
С Днем Победы собравшихся поздравили первый вице-премьер Сергей Говоров и генеральный директор компании «Росипподромы» Дмитрий Зайцев, еще раз подчеркнувшие непреходящую ценность великого праздника. Им вторили люди, собравшиеся на трибунах.
Память погибших в Великую Отечественную почтили минутой молчания… Программа этого скакового дня оказалась насыщенной.
Так, приз в честь города воинской славы Нальчика отправился в Волгоград, его добился темно-гнедой жеребец Миф. А главный приз, посвященный Дню Победы, завоевал скакун Чэмп Денсер под седлом Анзора Альбердиева. Для мастера-жокея это двойной праздник.
В этом году Нальчикский ипподром обрел особый статус: здесь пройдут скачки, которые перенесли из Москвы в связи с реконструкцией площадки в столице страны.
Для зрителей работала полевая кухня, а также выступали популярные артисты – с песнями о подвиге советского солдата. Следующий конноспортивный праздник состоится здесь 27 мая.
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