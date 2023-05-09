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На Нальчикском ипподроме состоялся конноспортивный праздник

На Нальчикском ипподроме состоялся конноспортивный праздник

09.05.2023 | 20:36
Старт за стартом на дистанции выходят скакуны, чтобы побороться за награды в честь одной из самых значительных дат в истории нашего государства. С Днем Победы собравшихся поздравили первый вице-премьер Сергей Говоров и генеральный директор компании «Росипподромы» Дмитрий Зайцев, еще раз подчеркнувшие непреходящую ценность великого праздника. Им вторили люди, собравшиеся на трибунах. Память погибших в Великую Отечественную почтили минутой молчания… Программа этого скакового дня оказалась насыщенной. Так, приз в честь города воинской славы Нальчика отправился в Волгоград, его добился темно-гнедой жеребец Миф. А главный приз, посвященный Дню Победы, завоевал скакун Чэмп Денсер под седлом Анзора Альбердиева. Для мастера-жокея это двойной праздник. В этом году Нальчикский ипподром обрел особый статус: здесь пройдут скачки, которые перенесли из Москвы в связи с реконструкцией площадки в столице страны. Для зрителей работала полевая кухня, а также выступали популярные артисты – с песнями о подвиге советского солдата. Следующий конноспортивный праздник состоится здесь 27 мая. https://t.me/vestikbr  
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