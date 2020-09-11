На нальчикском ипподроме состоялись скачки





На республиканском ипподроме состоялся праздник конного спорта. Престижный «Кубок Эльбруса» собрал рекордное количество участников. Одиннадцать скачек, лучшие жокеи и больше ста скакунов чистокровной верховой породы Северного Кавказа. Призовой фонд состязаний- около 5 миллионов рублей. Скачки прошли в закрытом формате. Свидетелями 15-го розыгрыша почетного трофея и именных призов стали лишь сотрудники ипподрома, коневладельцы, тренеры и сами жокеи.

Обладателем приза, посвященного Дню государственности КБР, стал гнедой жеребец Нальчикского халвичного завода Советник. Мастер-жокей – Хамзат Улубаев. Упорной и зрелищной была борьба за приз Главы Кабардино-Балкарии. Участвовали самые выносливые скакуны Юга России. Престижный кубок, яркую попону и приз в полмиллиона рублей забрал Классик Эн Смарт под седлом Адама Шогенова. Принадлежит животное конезаводу Секрековых.

Кубок Эльбруса зрители ждали с особым нетерпением. Призовой фонд – один миллион рублей. Дистанция – 2400 метров. На старт главной скачки вышли 12 лошадей в возрасте 3 лет и старше чистокровной верховой породы. К концу второго круга почетный трофей завоевал скакун Даймонд Линк, принадлежащий коневладельцам Мухамеду Битокову и Хасану Кудаеву. Жеребец пришел к финишу с большим отрывом. Мастер-жокей – Рустам Панжоков,тренер Яков Манн.

Также были разыграны призы Города Воинской славы Нальчика, в честь Ветеранов труда, тружеников агропромышленного комплекса, «Золотая осень», дружбы народов. Организаторы отмечают, скачки способствуют развитию не только отрасли коневодства, но и возрождению народных обычаев и традиций Северного Кавказа.