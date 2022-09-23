На набережной Нальчика появились питьевые фонтаны с минеральной водой

Механизм работы питьевого фонтана отдыхающие изучают опытным путем. Как и многие другие горожане, они пока только присматриваются к необычным, но нужным сооружениям. Администрация Нальчика построила их к 100-летию республики.
Вода, которая течет в питьевых фонтанчиках - не обычная, водопроводная, это минеральная вода, которая поступает сюда из источника “Нальчик”.
Небольшие гранитные короба теперь на всем протяжении новой набережной. Чтобы утолить жажду в любом из них, нужно лишь нажать на специальную кнопку. Вода течет ровно столько, сколько требуется человеку.
Расположены питьевые фонтаны на всем протяжении пешеходной дорожки от улицы Кешокова до Канукоева. Всего их 10. В столичной мэрии поясняют: чтобы конструкция заработала, пришлось соорудить общую трубу от самой скважины.
Питьевые фонтаны – часть масштабной реконструкции курорта Нальчик. В мэрии обещают, такие преобразования продолжат. А это значит, в парковой зоне и в последующем можно будет увидеть необычные, но нужные сооружения.
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