home
Главная
>
Новости
>
На набережной Нальчика появились питьевые фонтаны с минеральной водой

На набережной Нальчика появились питьевые фонтаны с минеральной водой

23.09.2022 | 16:57
Механизм работы питьевого фонтана отдыхающие изучают опытным путем. Как и многие другие горожане, они пока только присматриваются к необычным, но нужным сооружениям. Администрация Нальчика построила их к 100-летию республики. Вода, которая течет в питьевых фонтанчиках - не обычная, водопроводная, это минеральная вода, которая поступает сюда из источника “Нальчик”. Небольшие гранитные короба теперь на всем протяжении новой набережной. Чтобы утолить жажду в любом из них, нужно лишь нажать на специальную кнопку. Вода течет ровно столько, сколько требуется человеку. Расположены питьевые фонтаны на всем протяжении пешеходной дорожки от улицы Кешокова до Канукоева. Всего их 10. В столичной мэрии поясняют: чтобы конструкция заработала, пришлось соорудить общую трубу от самой скважины. Питьевые фонтаны – часть масштабной реконструкции курорта Нальчик. В мэрии обещают, такие преобразования продолжат. А это значит, в парковой зоне и в последующем можно будет увидеть необычные, но нужные сооружения.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных