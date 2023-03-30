В микрорайоне «Искож» завершается строительство спорткомплекса для занятий пятиборьем

Возводят его по нацпроекту «Демография». К закладке фундамента приступили летом 21-го года. Площадь корпуса превышает шесть тысяч квадратных метров.
В нем есть большой универсальный и тренажерный залы, бассейн на восемь дорожек и пневматический тир с десятью огневыми рубежами. Здесь собираются проводить тренировки, оздоровительные занятия и, конечно, соревнования. Подрядчики сообщили, что поставленных целей достигли на 90 процентов.
В спорткомплексе будут работать лифты – грузовой и пассажирский, то есть занятия смогут посещать люди с ограничениями по здоровью. Спортивный центр планируют ввести в эксплуатацию в конце лета этого года.
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