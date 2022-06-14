На Голубом озере завершился глубинный чемпионат России по фридайвингу

Голубое озеро для проведения чемпионата России по фридайвингу выбрали неслучайно. Это второй по глубине пресный водоем в России после Байкала. По словам спортсменов, здесь хорошая видимость и невероятные ландшафты. В прошлые годы сперва организовали тестовые соревнования, а затем уже начали проводить официальные всероссийские. Татьяна Чепчикова по сравнению с другими дайверами – начинающая. До этого состязалась только в бассейновых чемпионатах. Теперь решила попробовать силы в природной среде. Четыре дня соревновались спортсмены – от начинающих до чемпионов мира. В итоге в нырянии без ласт лучшим стал Илья Набатов. Андрей Матвеенко и Вячеслав Кузуб первенствовали в спуске под воду в раздельных ластах. А в свободном погружении Матвеенко сольно занял первое место. Упорная борьба развернулась в спуске с помощью троса на руках между Андреем Матвеенко и 24-кратным чемпионом мира Алексеем Молчановым. В итоге Молчанов достиг глубины 112 метров и установил рекорд России. И в самом сложном упражнении – нырянии в моноласте – он также стал победителем.