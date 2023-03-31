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На форуме педагогов обсудили подготовку квалифицированных кадров для системы образования КБР

На форуме педагогов обсудили подготовку квалифицированных кадров для системы образования КБР

31.03.2023 | 16:01
Больше 300 участников Форума директоров школ собрались в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Это руководители учебных заведений, методисты и педагоги, представители органов власти и общественности. Встречу приурочили к Году педагога и наставника и посвятили перспективам развития современной системы образования. С сентября этого года в общеобразовательных учреждениях страны начнет действовать так называемый «золотой стандарт знаний». Речь идет о единых федеральных образовательных программах. Подготовка к новой системе передачи всей совокупности знаний, которой располагает современная школа, - масштабная. На форуме в КБГУ решили акцентировать внимание на подготовке кадров для системы общего образования Кабардино-Балкарии и на роли учителя в образовательном процессе. Сегодня КБГУ готовит учительские кадры в пяти институтах и в педколледже, который является частью университета. В прошлом году количество выпускников, прошедших обучение по программам педагогической направленности, составило полтысячи человек. В вузе говорят: эта цифра соответствует сегодняшним запросам экономики в образовательном секторе. Здесь же Анзор Езаов вручил работникам госуниверситета благодарности и почетные грамоты министерства просвещения и науки – за плодотворную работу и плодотворное сотрудничество. Практическая часть форума состояла из семинаров и мастер-классов, которые для директоров школ подготовили сотрудники Института педагогики.   https://t.me/vestikbr
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