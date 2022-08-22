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На Эльбрусе провели субботник

На Эльбрусе провели субботник

22.08.2022 | 16:13
И вновь на Эльбрусе провели субботник. Акция “Чистая гора” - ежегодная, но на этот раз ее дополнили лекциями и развлекательной программой. Добровольцы поднялись по канатной дороге до станции “Гара-Баши” и далее – на спецтехнике. Они разделились на группы в несколько человек и отправились по наиболее популярным туристическим маршрутам. В теплое время года здесь проходит множество туристов, которые оставляют за собой неприглядное зрелище. В целом мусор собирали от поляны Азау до ледников. Благодаря стараниям активистов, склоны Эльбруса удалось облегчить на 50 тонн бытовых отходов. А на поляне Азау организовали развлекательные, образовательные и спортивные площадки. Это лекторий по волонтерству и так называемым “зеленым медиа”, занятия йогой и мастер-классы по жонглированию от артистов уличного театра. Здесь же развернулась детская площадка, где юные отдыхающие” создавали поделки из природных материалов.
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