На Арбате откроют летний кинотеатр

Для гостей и жителей Нальчика его развернут под открытым небом на пешеходной части улицы Кабардинской. Сейчас авторы идеи решают оргвопросы. Нюансов много: например, расположить посадочные места так, чтобы соответствовали нынешним требованиям к противовирусной безопасности. При этом посетителям должно быть удобно. А на входе необходимо установить санитайзеры. Площадка рассчитана приблизительно на 50-60 посадочных мест, 20 подушек, несколько складных стульев. Сеансы будут начинаться в 19 часов, чтобы люди могли прийти всей семьей. В фильмотеке летнего кинотеатра – всегда востребованная классика и новинки, не вышедшие на большой экран из-за ситуации с коронавирусом. Отдохнуть под звездным небом можно будет по выходным, начиная с вечера пятницы. Показы состоятся при хорошей погоде – без дождя.

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