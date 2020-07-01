На Арбате откроют летний кинотеатр

Для гостей и жителей Нальчика его развернут под открытым небом на пешеходной части улицы Кабардинской. Сейчас авторы идеи решают оргвопросы. Нюансов много: например, расположить посадочные места так, чтобы соответствовали нынешним требованиям к противовирусной безопасности. При этом посетителям должно быть удобно. А на входе необходимо установить санитайзеры. Площадка рассчитана приблизительно на 50-60 посадочных мест, 20 подушек, несколько складных стульев. Сеансы будут начинаться в 19 часов, чтобы люди могли прийти всей семьей. В фильмотеке летнего кинотеатра – всегда востребованная классика и новинки, не вышедшие на большой экран из-за ситуации с коронавирусом. Отдохнуть под звездным небом можно будет по выходным, начиная с вечера пятницы. Показы состоятся при хорошей погоде – без дождя.