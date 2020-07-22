На 458-м километре федеральной трассы «Кавказ» произошло ДТП

Восемь человек пострадали накануне при столкновении пассажирской «Газели» с легковым автомобилем. 53-летний житель с. Нартан, управляя автомашиной ГАЗ 322132, осуществляя перевозку пассажиров по маршруту «Нарткала – Нальчик», двигаясь со стороны селения Урвань в направлении города Нальчика, по предварительным данным, не выполнил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry под управлением 53-летнего односельчанина, осуществлявшего маневр разворота.

Мужчину, шесть женщин и девочку-подростка госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Все они– пассажиры маршрутки. У некоторых врачи зафиксировали травмы, переломы и ушибы. Четверых из клиники уже выписали. Врачи РКБ оказывают пассажирам «Газели» всю необходимую помощь и говорят, что угрозы их жизням нет.

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— Нобэ КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, СССР-м и къэрал премием и лаурает, совет союзым и литературнэ фондым и тхьэмадэу …

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