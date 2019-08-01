Музыка, Стрит-арт и документальное кино… Сегодня в Нальчике открывается фестиваль «Летняя Платформа». Проходить он будет в течение трех дней — 2019.08.22

Художники и музыканты из разных регионов соберутся в столице Кабардино-Балкарии, чтобы представить свое видение современной городской культуры. На Кавказе в таких масштабах фестиваль проводится впервые. Основных направлений три: стрит-арт акция, открытый лектОрий и музыкальная программа. Фестивальной площадкой станет Танцевальный зал Парка культуры и отдыха и прилегающие к нему территории, в частности, нальчикский «Арбат».