Мурат Кабардоков дал в Санкт-Петербурге благотворительный концерт

Композитор, народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков дал в Санкт-Петербурге благотворительный концерт в сопровождении музыкального коллектива «Клевер-квартет». Выступление состоялось в киностудии «Лендок» и транслировалось в интернете.

Композитор провел концерт, чтобы поддержать детей своих коллег – известного петербургского виолончелиста Игоря Ботвина и скрипачки Екатерины Шмелёвой. У обоих детей супругов – сложное наследственное заболевание, и на лечение нужна помощь. Игорь Ботвин – основатель «Клевер-квартета», который и исполнял в этот вечер авторскую музыку Кабардокова и его обработки народных мелодий.

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков входит в Союз композиторов России. Его произведения сопровождают фильмы многих именитых кинорежиссеров, в том числе картины Александра Сокурова.