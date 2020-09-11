Московские специалисты посетили Сосудистый центр





В Республиканской клинической больнице в эти дни работают специалисты Федерального центра мозга и нейротехнологий. Медики ознакомились работой Сосудистого центра РКБ, предложили поделиться опытом по восстановлению тяжёлых больных. Тех, кому требуется серьезная помощь, готовы принять в федеральном центре. В этом году на эти цели выделено свыше тысячи квот.

«Какой пациент подходит под эту высокотехнологичную медицинскую помощь – это пациент с травмой черепно-мозговой или сочетанной или инсультом до года – срок давности до года и этот пациент должен иметь какие-то выраженные либо неврологический дефицит, либо какие-то проблемы с движением, с речью, когнитивные проблемы, но при этом он должен быть способным хоть как-то хотя бы минимально передвигаться сам», — пояснил Всеволод Белоусов, и.о. директора Федерального центра.

Курс реабилитации – от 17 до 21 дня. В течение этого времени с пациентом будут заниматься нейропсихологи, логопеды, инструкторы лечебной физкультуры. И все это с помощью современных медицинских технологий. Уже со следующей недели московские специалисты начнут детальный осмотр пациентов, и определят, кому требуется помощь федерального центра.