Морская исполнительница желаний заговорила по-кабардински

В свет вышла «Сказка о рыбаке и рыбке» великого русского классика с параллельным переводом на язык адыгов. Автор этого перевода – Мида Шаоева. Публикацию своего труда она не застала: жизнь оборвалась в декабре 2019-го. В память о талантливом человеке книгу издали близкие друзья – Мария и Виктор Котляровы. Тираж сказки на двух языках – 500 экземпляров. Текст сопровождают детские иллюстрации — рисунки воспитанников художественной школы имени Мухадина Кипова в Нижнем Куркужине. Родом из этого села и сама автор перевода. Новинки передадут в библиотеки Кабардино-Балкарии.Это не единственная работа Миды Шаоевой. В прошлом году был опубликован «Евгений Онегин» Пушкина в ее профессиональном переводе на кабардино-черкесский язык.