Молодежный форум «Машук-2020» пройдет в онлайн-формате

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» состоится онлайн, сообщили организаторы. Связано это с распространением коронавирусной инфекции.

Слет молодежи стал традиционным: его проводят в Пятигорске с 2010 года. На этот раз он запланирован на период с 10 по 26 августа и сможет принять больше 3 тысяч участников. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация доступна до 20 июля. В пресс-центре «Машука» подчеркнули, что онлайн-формат форума как нельзя лучше подходит для людей с ограничениями по здоровью. И для всех участников – это новые компетенции и возможность круглый год взаимодействовать с помощью цифровой платформы.

Смен в этот раз будет три, их назвали «Глобальные вызовы», «Национальный код» и «Мастерская сообществ». Юноши и девушки получат дистанционный доступ к выбранным образовательным материалам. Кроме того, организуют так называемую «карьерную мастерскую». Это онлайн-площадка, где молодежь сможет пообщаться с ведущими работодателями округа. Сохранена и грантовая программа. Как и в предыдущие годы, на «Машуке» проведут публичную защиту проектов, которые оценят федеральные эксперты. Каждый участник сможет претендовать на финансовую поддержку до 300 тысяч рублей.